publié le 28/03/2020 à 12:35

Les Français vivent au rythme du confinement depuis bientôt deux semaines. Les habitudes sont forcément bousculées et ce qui paraissait anodin il y a encore quelques jours ne l'est plus. Les propriétaires de voiture obligés de se rendre sur le lieu de leur travail sont par exemple à la recherche des garages automobile encore ouverts pour prendre soin de leur véhicule.



Il n'est pas si simple d'en trouver un. Si vous vous rendez à votre garage habituel vous risquez de trouver porte close. Actuellement, 70% des ateliers sont fermés, faute d'activité et de personnel. Toutefois, pas de panique, la plupart des constructeurs assurent les réparations pour les professionnels qui doivent se déplacer. Ainsi, BMW a mis en place des numéros d'appel, des numéros verts gratuits, qui vous indiquent les garages disponibles près de chez vous.

Pour les grosses enseignes, c'est donc assez simple de se renseigner mais comment faire pour savoir si son garagiste habituel est bien ouvert ? Ce n'est pas facile, mais il faut saluer l'initiative de la start-up Vroomly qui lance une opération "les garages sur le pont" soutenue par le CNPA. Sur son site internet, on peut trouver la liste de tous les ateliers ouverts pendant la période de confinement et ainsi vous mettre gratuitement en relation avec le garage le plus proche.

Également au sommaire d'Auto Radio ce 28 mars :

- Qu'est-il prévu pour le contrôle technique ?

- Ma voiture ne roule plus, puis-je résilier mon contrat d'assurance ?

- Que faudra-t-il faire après le confinement ?

- Peut-on se déplacer à deux ou plusieurs en voiture ?