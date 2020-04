Coronavirus et confinement : les ventes de voitures en chute libre

publié le 04/04/2020 à 09:49

Les ventes de voitures sont en chute de 72% en mars. C'est la casse du siècle comme l'a titré Le Monde, c'est tout simplement historique. C'est une chute à la fois de l'offre et de la demande. Il n'y a pas de clients pour aller dans les concessions et pas non plus de production, les usines sont à l'arrêt.

Résultat, ce plongeon de 72% qui s'est même accéléré ces derniers jours avec -94%. De plus, les prévisions ne sont pas meilleures. On estime que le marché mondial va reculer cette année de 20 millions de voitures, c'est-à-dire, l'équivalent du marché chinois, le premier marché au monde.

C'est donc un coup dur pour notre filière du neuf qui fait vivre pas moins d'un demi million de personnes en France. Cependant, on peut faire le même constat concernant le marché de l'occasion, car même si la chute de -34% est un peu moins sévère, cela s'explique uniquement par le fait que certaines transactions ont pu se réaliser.