et AFP

publié le 21/08/2019 à 01:53

Terrible accident d'hélicoptère en Grèce. Les corps de deux hommes ont été retrouvés mardi 20 août non loin de l'île de Poros. Un appareil privé a heurté des lignes à haute tension avant de s'écraser en mer, a indiqué l'agence de presse d'Etat ANA.

Selon le porte-parole des garde-côtes Nikos Lagadianos, trois personnes auraient été à son bord, un pilote grec et deux passagers étrangers. Les deux étrangers étaient des Russes, d'après ANA. L'adjoint au maire de Poros, Yiorgos Koutouzis, a de son côté annoncé que l'accident avait privé d'électricité cette petite île.

"Il y a eu un grand éclair et le carburant de l'hélicoptère a pris feu", a raconté ce responsable à la télévision d'Etat ERT. Il "a heurté des lignes électriques à environ 100 mètres de la mer. Poros se retrouve désormais sans électricité", a-t-il ajouté.

L'appareil s'est abîmé en mer peu après avoir décollé de Galatas, le village le plus proche sur la côte faisant face à l'île, à environ 170 kilomètres au sud-ouest d'Athènes. Les garde-côtes ont déclaré que les équipes de secours, qui comprennent six navires, des plongeurs et un hélicoptère sondaient le lieu de l'accident. Poros est une île pittoresque de la côte orientale du Péloponnèse, très prisée par les touristes.