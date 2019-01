publié le 02/01/2019 à 08:42

Le pouvoir d'achat est désormais une priorité pour une majorité de Français. Et cela tombe bien, c'est bientôt les soldes d'hiver. Elles commencent même ce mercredi 2 janvier en Lorraine. Et si ces soldes sont une bonne nouvelle pour les clients, ce n'est pas vraiment le cas pour les commerçants.



"Commencer des soldes le 2 janvier, ce n'est pas forcément le plus simple pour les commerces pour s'organiser, se structurer et être prêt", affirme Pascal Schons, le directeur de la Fédération des commerçants de Metz.

"Alors certains viendront plus tôt pour effectivement peaufiner, finaliser et que tout soit prêt pour l'arrivée des premiers clients. Mais c'est sur qu'en terme d'organisation, cela nécessite un investissement important de la part de l'ensemble des équipes", poursuit-il.



Les soldes d'hiver débuteront le 9 janvier, malgré la demande de certains commerçants d'avancer cette date pour palier aux pertes subies lors du mouvement des "gilets jaunes".

À écouter également dans ce journal

Un réveillon à 50 mètres au-dessus du sol. Ils avaient décidé de passer la soirée du 31 décembre dans une fête foraine du centre-ville de Rennes. Mais le manège dans lequel ils ont pris place s'est bloqué. Il a fallu 9 heures pour les secourir.





Les Français pessimistes pour 2019. Un réveillon en hauteur pour certains, mais en ce début d'année, les Français ont le moral au plus bas. C'est ce qui ressort du baromètre Harris Interactive réalisé pour RTL et M6.



Investiture au Brésil. Jaïr Bolsonaro est officiellement le président du Brésil. L'ancien parachutiste de l'armée ancré à l'extrême droite a été investi mardi. Dans son discours d'investiture, il a promis de rétablir l'ordre. Sans surprise pour celui qui a fait campagne

en promettant de mater la corruption, la violence et la crise économique.