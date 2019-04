Strasbourg : il porte plainte contre la SNCF qui a "perdu" sa fille de 4 ans

publié le 09/04/2019 à 09:15

Imaginez-vous... Vous êtes parent et vous allez récupérer votre enfant à la gare. Et l'enfant... n'est pas là. C'est ce qui est arrivé à un père de famille, dimanche 7 avril au soir, à Strasbourg. Sa fille de 4 ans voyageait seule en provenance de Rennes en TGV.



Pour le début des vacances, Pascal Eschmann attendait sa fille, Tyline, sur le quai de la gare à Strasbourg. La maman avait confié l'enfant au service "Junior et Cie" de la SNCF à Rennes, quelques heures plus tôt, ses animateurs étant chargés d'accompagner les enfants d'une gare à l'autre.

Le TGV arrive, Pascal se dirige vers la voiture 17, comme d'autres parents, mais on ne lui donne qu'une valise. Sa fille n'est pas là. "Quand je suis arrivé à 19h, on m'a annoncé que j'ai juste la valise, qu'ils ont perdu ma fille, mais que je ne dois pas m'inquiéter, qu'ils l'ont récupérée par un autre train", raconte-t-il.

"Je n'ai rien contre la SNCF, ils ont rattrapé le coup mais ça n'aurait pas dû arriver. À quelques secondes près, je n'aurais peut-être jamais pu revoir ma fille". La petit Tyline a été retrouvée : elle était effectivement descendue une gare trop tôt, en Lorraine. Récupérée par le TGV suivant, elle sera rendue à son père une heure plus tard.



Une heure d'angoisse pour Pascal Eschmann qui a décidé de déposer plainte. "Ça me fait un choc, ça fait mal. Il n'y avait plus d'enfant, il ne restait que les adultes, les accompagnateurs, je ne comprenais plus ce qui se passait. C'est ça qui me bouffe", poursuit-il au bord des larmes.



De son côté, la SNCF précise que, dès que l'erreur a été constatée, le père a été prévenu, qu'à aucun moment la fillette n'a été abandonnée, et qu'il s'agit d'une erreur rarissime.