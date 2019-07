publié le 10/07/2019 à 17:43

Pour les vacances d'été 2019, des milliers de voyageurs vont encore opter pour le TGV et les transports ferroviaires pour rejoindre leur destination. Et si nombre d'usagers scrutent les bons prix pour partir à moindre frais, beaucoup d'entre-eux choisissent d'investir de de nouvelles cartes de réduction de la SNCF, qui selon Le Parisien se sont déjà vendues à 500.000 exemplaires.

Mais si la société se félicite de ces chiffres de vente, les nouvelles cartes pourraient ne pas faire que des heureux. C'est du moins l'avis de la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports (FNAUT), qui a repéré quelques désavantages concernant les cartes Avantage (12-27, Senior, Famille...).

D'abord, le prix changent selon les régions, déstabilisant le consommateur qui aurait, selon l'organisme notamment cité par Le Parisien, plus de difficulté à estimer la tarification en vigueur d'une zone à une autre. Ensuite, le fait que les échanges de billets, jusqu'ici gratuits pour les détenteurs de ces cartes, soit désormais payants à hauteur de 5 à 15 euros.

Les cartes Famille et Liberté ont leur bémol

Quant aux habitués de la carte Avantage Famille, une contrainte leur impose désormais "un aller-retour avec une nuit passée sur place le week-end", explique Bruno Gazeau, président de la FNAUT.

Ceux possédant une carte Liberté n'échappent pas à ces nouvelles règles contraignantes, et devront débourser 399 euros par an, contre un minimum de 119 euros auparavant. De plus, les usagers utilisant cette carte basée sur le principe de "liberté" pouvaient emprunter tous les trajets d'une même ligne, et ce quelle que soit l'heure. Ils devront désormais sélectionner un train, et repayer un billet en cas d'imprévu.

Les usagers se plaignent déjà de ces nouveaux tarifs, que la SNCF justifie en faisant valoir un prix unique de 49 euros par an pour ces cartes, et de nouveaux bonus. Certains voyageurs réclament le retour des anciens abonnements. Une rencontre entre la FNAUT et les collectivités est prévue le 17 juillet pour demander "une harmonisation des tarifs".