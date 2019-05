La SNCF lance ses nouvelles cartes de réduction ce jeudi

publié le 09/05/2019 à 06:30

L'arrivée de nouveaux opérateurs privés dans le secteur ferroviaire a incité la SNCF a passé à l'offensive. À partir de ce jeudi 9 mai, la compagnie ferroviaire propose de nouvelles cartes de réduction. Baptisée "Avantage", elle est déclinée pour les jeunes (de 12 à 27 ans), le week-end (pour les 27-60 ans, avec un accompagnant), la famille (jusqu'à trois enfants) et les seniors (à partir de 60 ans).



Cette nouvelle carte remplace les cartes de réduction qui existaient jusqu'à maintenant : "Jeune", "Senior +", "Week-end" et "Enfant +". Selon la compagnie ferroviaire, la carte Avantage sera "plus simple et plus avantageuse". Proposée au tarif unique de 49 euros par an (les anciennes cartes coûtaient entre 50 et 75 euros), elle permettra d'obtenir des rabais de 30% pour les adultes et de 60% pour les enfants.

Réductions et avantages

Par ailleurs, tous les détenteurs d'une carte Avantage bénéficieront de réductions sur une offre complète de services : -15% sur les menus du bar, sur "Ma location Avis" (service de location de voitures) et sur "Mes bagages" (le service d'acheminement des bagages du domicile à la destination).

À noter qu'un abonné de la carte Avantage Famille peut faire bénéficier un proche d'une réduction de 50% sur l'achat d'une carte Avantage Senior. Et que les enfants âgés de 4 à 11 ans qui voyagent avec les grands-parents bénéficient de 60% de réduction.



Enfin, une réduction de 30% sera également appliquée aux billets Prem's, qui deviennent également remboursables et échangeables.

La carte "Liberté"

Une autre carte de réduction sera également proposée : la carte "Liberté". Pour 399 euros par an, elle permet de voyager toute l'année, en première et deuxième classe, vers toutes les destination desservies par TGV Inoui et Intercités.



Elle remplace les abonnements "Fréquence" (qui étaient environ 300 euros plus chers), et promet une rentabilité deux fois plus rapide. Seul changement négatif : l'échange ou le remboursement, auparavant gratuit, sera désormais systématiquement facturé de 5 euros s'il est décidé moins d'un mois avant le voyage, et de 15 euros deux jours avant.

Que faire si je dispose d'une ancienne carte de réduction ?

Libre à vous de changer ou non. Si vous préférez garder votre carte actuelle, rien ne changera pour vous jusqu'à la fin de sa validité. Les conditions et réductions de la carte que vous possédez ne changent pas.



En revanche, si vous souhaitez en changer, il sera possible de vous faire rembourser votre ancienne carte au pro rata de la période non utilisée. La procédure de remboursement devrait être mise en place par la SNCF dans les prochaines semaines.



Retrouvez toutes les informations sur le site de la SNCF.