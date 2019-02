publié le 25/02/2019 à 04:32

Côté motorisation la grande nouveauté, c’est l’arrivée d’une version 100 % électrique baptisée "e-208". Puissance 100 kW (136 ch) et d’un couple de 260 Nm. Avec une autonomie annoncée de 340 kilomètres. Gros plus : l’habitabilité et le volume du coffre sont identiques à la version thermique. D’un volume de 220 litres, les batteries sont réparties sous le plancher.



Cette version électrique bénéficie de la nouvelle plateforme du groupe PSA baptisé CMP. Plate-forme inauguré par le SUV DS3 Crossback et qui permet de passer aussi bien du thermique à l’électrique.

Nous avons eu le privilège de suivre, à Vélizy en région parisienne (78), la mise au point de cette nouvelle 208 électrique. Le site PSA de Vélizy est le laboratoire d’idées des marques du groupe. Un site ultra sécurisé où Peugeot a créé une mini-usine pour tester toutes les étapes de fabrication de la citadine. La 208 sera fabriquée exclusivement en Slovaquie sur le site de Trnava.