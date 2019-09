publié le 05/09/2019 à 15:35

Ce jeudi 5 septembre a sonné le début de l'acte II de la concertation concernant la réforme des retraites. Les partenaires sociaux vont se succéder pendant deux jours à Matignon pour évoquer le futur "système universel" de retraites, mais il faudra encore attendre pour connaître le calendrier et la méthode de cette réforme hautement inflammable.

Les discussions s'appuieront sur le rapport dévoilé mi-juillet par Jean-Paul Delevoye qui préconise un futur "système universel" par points remplaçant les 42 régimes existants et un âge de départ de 64 ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Mais, dans un revirement inattendu, Emmanuel Macron a indiqué fin août sa préférence pour une modulation de la durée de cotisation plutôt que de l'âge de départ. Si cette option était retenue, cela avantagerait deux catégories de personnes, comme l'explique François Lenglet.

D'abord, ceux qui ont commencé à travailler tôt, qui pourraient partir plus tôt que les autres, pourvu qu'ils aient effectué le nombre de trimestres requis. Et ensuite ceux qui bénéficient de trimestres de bonification, par exemple les parents de famille nombreuse, qui n'auraient pas besoin d'attendre 64 ans.

En fait, cela avantagerait les salariés qui ne font pas beaucoup d'études, et pénaliserait ceux qui ont une longue formation et qui commencent à travailler plus tard. Alors que la mise en place d'une borne d'âge produit l'effet inverse. Cette piste est approuvée par deux tiers des Français (68%), selon un sondage Odoxa réalisé pour Aviva Assurance, Challenges et BFM Business et publié ce jeudi 5 septembre.