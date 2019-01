publié le 29/01/2019 à 08:04

La Fédération nationale de l'habillement, qui représente les indépendants, réclame l'abandon pur et simple des soldes pour les commerces indépendants. Son argument : ça ne fonctionne pas et les commerçants perdent de l'argent.





Pour le mois de janvier, "nous sommes en mesure de faire un premier bilan qui est décevant et qui ne permettra pas de compenser la perte de chiffre d'affaires" causée par le crise des "gilets jaunes", explique à RTL Éric Mertz, président de la Fédération Nationale de l'Habillement (FNH). Sur le mois de décembre, les chiffres de l'activité de la FNH ont reculé de 18,9%. Et lors des 4 premiers jours des soldes de janvier, l'activité des membres de la FNH a baissé de 7,8%.

Éric Mertz explique ce désintérêt pour les soldes par le "modèle économique frénétique et mortifère qui enchaîne toute l'année des réductions incessantes. Donc il n'y a plus aucun repère, le consommateur est désabusé. Et de fait, les soldes ne sont plus un événement".

Il plaide donc pour que les commerces indépendants choisissent "de ne plus faire les soldes". "Ça veut dire des prix justes toute l'année, des quantités limitées et jamais bradées, une vraie gestion rigoureuse", selon le président de la FNH. "On tient là la recette du gagnant-gagnant".