publié le 11/01/2019 à 08:09

Le site Vente-Privée est dans la tourmente : la répression des fraudes vient de transmettre au parquet les conclusions d'une enquête contre le groupe de commerce en ligne. Elle lui reproche de donner au client l'illusion qu'il fait de bonnes affaires en mettant en place des prix de référence fictifs. Ce serait une pratique courante du commerce comme de l'e-commerce.





"Vous êtes attiré par une promotion, ça vous incite à acheter", explique Grégory Caret, directeur de l'Observatoire de la consommation UFC-Que Choisir sur RTL". "Le prix de référence sert à calculer cette promotion". Or, "depuis 2015, un nouvel arrêté permet aux commerçants de choisir le prix de référence qu'ils veulent". Si les enseignes augmentent le prix artificiellement, "c'est déloyal, le consommateur est trompé".

C'est une pratique commune qui s'est généralisée, précise Grégory Caret, particulièrement avec l'arrivée en France de nouvelles opérations commerciales, comme le Black Friday, qui se sont greffées aux traditionnelles périodes de soldes en France. Lors de ces opérations, "il n'y pas de baisse significative des prix", prévient UFC-Que Choisir, "mais plutôt une inflation des prix de référence", qui sont "détachés de toute réalité économique".

Exemple : une cafetière vendue à 40 euros au lieu de 70 euros. Selon le marchand, ce dernier prix est le plus bas pratiqué dans les 14 derniers jours. Or, à y regarder de plus près, cette même cafetière était déjà vendue à 40 euros 15 jours plus tôt. Un conseil d'UFC-Que Choisir : faire un comparatif du prix du produit qui vous intéresse auprès de plusieurs enseignes.