publié le 24/06/2019 à 06:42

Si vous voulez faire des achats sans vous ruiner avant de partir en vacances, les soldes tombent à pic. Ils débuteront dans une grande partie de la France métropolitaine le mercredi 26 juin pour six semaines, soit jusqu'au 6 août. Toutefois, les dates des soldes ne sont pas identiques dans tous les départements, certains faisant l'objet de dérogation.

Dans les Alpes-Maritimes et les Pyrénées-Orientales, les soldes auront lieu du mercredi 3 juillet au mardi 13 août. En Haute-Corse et en Corse-du-Sud, elles auront lieu du mercredi 10 juillet au mardi 20 août.

Dans les départements et les collectivités d'Outre-mer, les périodes de soldes d'été n'ont pas lieu au même moment. Elles se déroulent à Saint-Pierre-et-Miquelon du mercredi 17 juillet au mardi 27 août 2019, en Guadeloupe du samedi 28 septembre au vendredi 8 novembre 2019, en Martinique et en Guyane du jeudi 3 octobre au mercredi 13 novembre 2019 et à Saint-Barthélémy et Saint-Martin du samedi 12 octobre au vendredi 22 novembre 2019.

À La Réunion en revanche, les prochains soldes seront ceux d'hiver, du samedi 7 septembre au vendredi 18 octobre. Ces soldes seront les derniers à se dérouler sur six semaines. En effet, dès les soldes d'hiver 2020 ils ne dureront plus que quatre semaines.