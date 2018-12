publié le 26/12/2018 à 19:37

La mobilisation des gilets jaunes va coûter cher, très cher. Comment permettre aux commerces de se refaire une santé ? "Depuis plusieurs années, nous réclamons le début des soldes d'hiver plus précoces, fait savoir Gontran Thüring, délégué général du conseil national des centres commerciaux, invité de RTL Soir ce mercredi 26 décembre. On pense que le deuxième mercredi de l'année, c'est trop tard. Nous sommes, en particulier cette année, encore plus favorables à une avancée des soldes."



La Banque de France estime les pertes provoquées par le mouvement des "gilets jaunes" entre 2,2 et 4,4 milliards pour les commerces. Cela représente 0.2 points de PIB, c'est-à-dire autant que les grèves de 1995. "Cela s'est passé en novembre et décembre, qui sont traditionnellement des mois au cours desquels les dépenses sont très élevées, analyse Gontran Thüring. Ce sont deux mois qui représentent en général trois ou quatre mois normaux de l'année."

Ces pertes sont à comparer avec les 450 milliards de chiffre d’affaires annuels du commerce de détail en France. 4 milliards sur 450, cela fait moins de 1 %, ce qui semble absorbable pour le commerce. Seulement, "pour les centres commerciaux, explique Gontran Thüring, le chiffre d'affaires annuel est estimé à 130 milliards, donc le pourcentage est plus élevé. Ce sont des périodes où les commerçants ont besoin de trésorerie et cette trésorerie, évidemment, ils n'ont pas pu la faire avec ce manque à gagner de novembre et décembre."