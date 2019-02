publié le 20/02/2019 à 07:55

Alors que les soldes d'hiver viennent de s'achever, celles-ci n'ont pas permis aux commerçants de refaire leur trésorerie, plombée par de nombreux weekends de manifestations des "gilets jaunes".



Mais pas seulement, certains professionnels comptent se faire entendre alors qu'ils veulent redonner de l'attractivité aux soldes et assurer la pérennité de leur métier. C'est le cas de la Fédération des détaillants en chaussures de France, qui vient d'envoyer une lettre au Premier Ministre et au ministre de l'Économie.

Selon la Fédération, les soldes sont brouillées et désorganisées par des promotions quasi permanentes. C'est pourquoi, dans ce courrier, les chausseurs de France font dix propositions urgentes. Parmi elles ? Ils réclament la fin d'une directive européenne de 2015 et le rétablissement d'un vrai prix de référence, en période de soldes, pour éviter les faux prix barrés.

Limiter les promotions

En effet, avant 2015, le rabais annoncé correspondait au prix vendu en magasin un mois avant le début des soldes. Mais depuis quatre ans, le prix de référence peut-être un prix trouvé sur Internet ou chez un concurrent à n'importe quel moment. Dès lors, cela fausse les pourcentages de réduction affichés en magasin.



Autre mesure souhaitée ? L'encadrement des périodes de promotions. La Fédération des détaillants en chaussures de France souhaiterait, par exemple, limiter à 20% les rabais lors des promotions afin de ne pas mélanger les périodes et ainsi redonner un second souffle aux soldes d'hiver et d'été....