publié le 28/11/2018 à 10:55

Chaque année à la période des fêtes de fin d'année, environ 2,5 millions de Français perçoivent une aide supplémentaire : la prime de Noël.



Versée par la Caf ou par Pôle Emploi, cette aide de l'État est destinée aux plus démunis. Elle est reconduite d'années en années depuis sa création en 1998.

Pour l'instant, sa reconduction n'a pas encore été officiellement annoncée pour 2018 mais sauf surprise, le gouvernement devrait l'annoncer entre la fin du mois de novembre et le début du mois de décembre. La date exacte de son versement reste donc encore inconnue, mais elle devrait être versée quelques jours avant le 25 décembre.

La prime de Noël concerne notamment les Français qui touchent le revenu de solidarité active (RSA) et certains chômeurs qui bénéficient d'aides spécifiques comme l'allocation de solidarité spécifique (ASS), l'allocation équivalent retraite (AER), la prime forfaitaire de reprise d'activité et la prime transitoire de solidarité (PTS).





Son montant varie selon la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge. En 2017, une personne seule et sans enfants a touché par exemple 152,45 euros, tandis qu'un couple avec quatre enfants a bénéficié d'une aide de 442,10 euros.