publié le 21/11/2018 à 12:15

Plus qu'un mois avant Noël. Entre les cadeaux, le transport, les repas et autres locations pour les fêtes, les Français vont dépenser en moyenne 571 euros cette année, rapporte l'étude faite par Cofidis-CSA Research, dévoilée mardi 20 novembre. Un budget en baisse par rapport à Noël 2017, où les dépenses globales représentaient 749 euros en moyenne.



Les cadeaux représentent la majorité des dépenses que feront les Français, avec 340 euros. Un chiffre en hausse de 17 euros par rapport à l'an dernier. "Les Français envisagent d'acheter plus de cadeaux cette année (8,5 contre 8 l'an dernier), notamment les jeunes de moins de 35 ans (10 cadeaux en moyenne) et les parents (9 cadeaux en moyenne)", explique le rapport. De plus, deux personnes sur trois achètent leurs cadeaux avant le début du mois de décembre.

Après les présents à mettre sous le sapin, le budget se répartit entre les repas (129 euros) et les transports (37 euros), est-il détaillé dans la même étude, réalisée sur 1.000 Français âgés de 18 ans et plus. Viennent ensuite la tenue vestimentaire (34 euros) et les décorations (29 euros).