publié le 15/11/2018 à 17:07

Et s'il était temps de revendre votre vieux véhicule polluant ? À quelques jours de la manifestation des "gilets jaunes" face à la hausse des prix des carburants, le Premier ministre Édouard Philippe a fait plusieurs annonces pour tenter d'apaiser la colère des automobilistes français.



Invité de RTL le 14 novembre, le ministre a notamment annoncé le doublement de la prime à la conversion pour les 20% des ménages les plus pauvres, "ce qui permettra de passer à 4.000 euros", a-t-il précisé.

Mise en place au 1er janvier 2018, la prime à la conversion (anciennement connue sous le nom de "prime à la casse") est une aide financière qui doit inciter les Français à revendre leur vieux véhicule pour en acheter un plus récent et moins polluant. Pour le gouvernement, l'objectif est de renouveler plus rapidement le parc automobile français.



1. Comment savoir si je peux en bénéficier ?

Actuellement, vous pouvez bénéficier de cette prime à la conversion si vous mettez à la casse votre diesel d'avant 2001 (d'avant 2006 si vous n'êtes pas imposable) ou votre essence d'avant 1997.



Ensuite, vous avez plusieurs options : vous pouvez acheter une voiture électrique neuve ou d'occasion, ou une voiture thermique neuve ou d'occasion mais qui consomme moins et pollue moins que votre ancien modèle.



Vous pouvez tester votre éligibilité à cette prime avec un simulateur disponible sur le site du gouvernement.



2. Vais-je toucher la prime avant ou après l'achat de ma nouvelle voiture ?

Pour toucher la prime à la conversion, il existe deux cas de figure. Soit le concessionnaire chez qui vous achetez votre nouveau véhicule accepte de vous faire l'avance de la prime. Dans ce cas-là, c'est lui qui s'occupe de toutes les démarches. Le montant de la prime sera déduit du prix du véhicule.



Si vous achetez votre véhicule à un particulier ou à chez un concessionnaire qui n'avance pas l'aide, vous devrez en faire vous-même la demande en ligne auprès du ministère de la Transition écologique et solidaire. Vous avez six mois à compter de la date de facturation de votre nouveau véhicule pour formuler cette demande.



Pour effectuer la demande d'aide, il faudra fournir le certificat d'immatriculation de votre nouvelle voiture et celui de votre ancien véhicule ainsi qu'un relevé d'identité bancaire (RIB). Pour que votre dossier soit traité rapidement, il est conseillé de l'envoyer avec accusé de réception.



3. Quel est le délai pour récupérer ma prime ?

Attention, pour récupérer votre prime, il faudra sans doute vous armer de patience. Selon une enquête du Parisien parue fin septembre, le dispositif de prime à la conversion a été victime de son succès au cours des derniers mois. Résultat : plus de 70.000 personnes attendaient le versement de leur prime depuis le mois de mai... Soit quatre mois, rapporte l'enquête du quotidien.



De son côté, le cabinet d'Édouard Philippe reconnaissait un allongement des délais "dus au succès de la prime", mais assurait qu'il ne s'agissait pas d'un problème de budget. Contacté sur ce sujet, le ministère de la Transition écologique et solidaire n'a pas encore répondu à nos interrogations.