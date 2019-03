Pouvoir d'achat : une étude de l'Insee explique la colère des "gilets jaunes"

publié le 14/03/2019 à 10:11

Les statisticiens ont calculé combien les ménages français ont gagné ou perdu en 2018 en prenant en compte la hausse du prix des carburants, mais aussi la baisse des cotisations salariales sur leurs fiches de paie et le transfert sur la CSG.



Dans ces additions et soustractions, l'Insee a oublié volontairement la fin de la taxe d'habitation pour 80% des ménages. Ces chiffres sont donc un peu biaisés, mais il est vrai qu'ils expliquent clairement pourquoi certaines catégories de la population sont montées au créneau.

Sur les dix premiers mois de l'année 2018, les tarifs ont grimpé de 11 à 27%, soit une perte moyenne par Français de 12 euros par mois : 4 euros à cause de la hausse des taxes, et 8 euros à cause des cours du pétrole. Avec moins de cotisations sociales, les Français ont gagné 5 euros par mois.

12 euros de perdus, 5 de gagnés, le compte est vite fait, nous sommes à 7 euros de notre poche. Mais ce chiffre est une moyenne qui ne s'applique pas à toutes les catégories.

La CSG impacte les retraités et moins les plus aisés

Car cette évolution dépend du lieu de vie et de la situation sociale et professionnelle de chacun. Ceux qui travaillent, par exemple, ont un bénéfice net de 5 euros. Mais les retraités, eux, qui n'ont pas profité de l’allègement des cotisations et qui ont pris de plein fouet la hausse de la CSG ont perdu chaque mois, 12 euros à cause du carburant, et 27 euros à cause de la CSG. Soit 39 euros de moins dans leur porte-monnaie.



On peut encore aller plus loin pour distinguer des catégories : les habitants des territoires ruraux qui se chauffent plus souvent au fioul et qui utilisent davantage leur voiture que les Parisiens, ont perdu davantage d'argent, encore plus s'ils sont retraités et vivent à la campagne.



Les classes moyennes ont gagné un peu d'argent, les classes aisées n'ont pas été impactées par les mesures car leurs cotisations salariales ont baissé, mais la CSG sur les revenus du patrimoine a grimpé. En somme, la France des "gilets jaunes" se dessine, rien qu'avec les derniers chiffres de l'économie française.

Les Français lisent toujours autant. Selon une étude du Centre National du livre (CNL), plus de 9 personnes sur 10 déclare avoir lu au moins un livre dans l'année. À la mode, les mangas, la science-fiction et les livres de développement personnel.

Un zéro pointé au Syngof. Le Syndicat des Gynécologues Obstétriciens français menace d'une grève des IVG. Prendre en otage des femmes en détresse, "la classe".