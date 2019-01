publié le 24/01/2019 à 05:18

Les chiffres officiels sont-ils erronés ? En pleine crise des "gilets jaunes", le gouvernement nous explique que le pouvoir d'achat augmente : + 1,6% en 2018. Et bien, "C'est faux" affirment 60 millions de consommateurs et l'UFC Que Choisir, qui publient une enquête ce jeudi.



Et pour cause : logement, frais de santé, université, tous ces facteurs ne sont pas pris en compte. Une fois à la caisse, le porte monnaie est bien un peu moins lourd d'années en années, comme l'a constaté Pierre a la caisse d'un supermarché parisien. "C'est toujours aussi dur à la fin du mois", estime-t-il en pointant du doigt son caddie à moitié vide.

"Moi, je suis tout seul avec mes deux garçons. 300 euros de courses par mois en faisant attention", explique Pierre. Sans compter d'autres dépenses qui plombent son pouvoir d'achat : "frais de remboursements bancaires, crédit voiture". Des frais que les indices officiels ne prennent pas en compte.

À écouter également dans ce journal :

Le Venezuela coupé en deux. Le président du Parlement, Juan Guaido, chef de file de l'opposition, s'est auto-proclamé président par intérim. Donald Trump l'a reconnu, même si le régime de Nicolas Maduro organise la riposte.



Disparition - Le FC Nantes veut rendre hommage à Emiliano Sala. Entraînement ouvert au public ce jeudi pour un moment de partage. Le buteur reste introuvable. L'avion privé qui l'emmenait vers son nouveau club, Cardiff, a disparu mardi. Les recherches vont reprendre au large du Guernesey. Après deux jours de mystère, l'identité du pilote est enfin connue.