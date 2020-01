Portugal : fin du cadeau fiscal pour les retraités européens

publié le 29/01/2020 à 09:00

Le Portugal fait machine arrière dans sa politique fiscale. Les retraités Français ne seront plus aussi bien traités. La majorité de gauche au pouvoir, conduite par le Premier ministre, va taxer les revenus des retraités étrangers au Portugal à hauteur de 10 %.

Depuis plusieurs années, les retraités étrangers étaient exonérés d'impôts sur le revenu pendant 10 ans. Un cadeau fiscal considérable, qui avait été décidé au plus fort de la crise économique qui a touché le pays et qui était destiné à attirer les consommateurs aisés et les investisseurs pour redonner du tonus à l'économie lusitanienne. Plusieurs dizaines de milliers de Français se sont installés à Lisbonne et dans l'Algarve.

Le Portugal va mieux et s'est bien redressé depuis 2015. Cette politique fiscale était mal vue par les citoyens portugais qui eux, payent de lourds impôts. Elle a eu l'inconvénient de faire considérablement monter les prix de l'immobilier à Lisbonne et ailleurs.

Un prêt de 80 milliards d'euros à l'Europe

Mais cette nouveauté fiscale n'entrerait en vigueur que pour les nouveaux arrivants. Ce pays a été l'une des plus sévères victimes de la crise en 2011-2012. Il a même dû solliciter un prêt à l'Europe de plus de 80 milliards d'euros tout en subissant une cure d'austérité dramatique qui a accrue la profondeur de la récession.

Depuis, le chômage a été divisé par deux et le déficit budgétaire a quasiment disparu. Les comptes du Portugal sont à l'équilibre, pour la première fois depuis 40 ans. Cette situation grâce à une politique à contre-courant de l'austérité, soutenant le pouvoir d'achat des ménages en laissant temporairement filer le déficit et le reste et c'est un peu de chance.

Un cadeau involontaire que la droite portugaise a fait à ses opposants politiques en laissant une marge importante de dépenses et la chute d'intérêts dans la zone euro sont des éléments capital pour un pays qui a une dette publique de plus de 120 % de son PIB.