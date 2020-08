publié le 13/08/2020 à 18:13

Lors d'une visite aux douaniers à Hendaye dans les Pyrénées-Atlantiques, ce jeudi 13 août, Bruno Le Maire, a annoncé que, dans le cadre du plan de relance de l'économie française, un milliard d'euros seront consacrés à la relocalisation d'activités industrielles en France.

"Nous allons mettre, de ce point de vue là, un milliard d'euros dans le plan de relance pour financer des appels à projet pour les entreprises qui voudraient relocaliser", a déclaré le ministre de l'Économie.

Il a également précisé que "toute entreprise industrielle qui voudrait relocaliser son activité en France" pourrait bénéficier de cette aide. Une nuance reste à prendre en compte, selon le ministre, "relocaliser, ce n'est pas faire revenir des productions à faible valeur ajoutée en France (...] relocaliser, c'est produire en France des produits qui sont indispensables à notre indépendance."

Délocalisation automobile : "une erreur économique et une faute politique", selon Le Maire

Il a pris pour exemple les médicaments et leurs principes actifs et la voiture électrique pour laquelle des batteries et des chaînes de traction vont être produites en France. "Il y a eu tant de délocalisations dans l'industrie automobile depuis des années qui ont été une erreur économique et une faute politique", a-t-il dénoncé.

Le plan de relance de 100 milliards d'euros doit comprendre un volet de 40 milliards consacré à l'industrie, dont 20 milliards de réductions étalées sur deux ans des impôts de production, qui pèsent sur la compétitivité des produits industriels français. Bruno Le Maire a d'autre part indiqué dans une interview au quotidien Sud-Ouest paru jeudi que trois milliards d'euros seraient consacrés au soutien du financement des entreprises dans le cadre de ce plan.