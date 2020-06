Paris : "Tout est prêt pour le 'Grand Embouteillage'", dénonce François Lenglet

publié le 18/06/2020 à 09:16

Voici ce jeudi 18 juin matin les esquisses d'un nouveau plan des autorités françaises concernant l’automobile. Vous vous souvenez qu’il y a à peine un mois, ici même, nous avions commenté le plan de soutien du gouvernement à l’industrie automobile, destiné à encourager les Français à acheter des voitures neuves. Le gouvernement va d’ailleurs engager plusieurs milliards à cet effet.

Et bien voila que cette semaine sort un nouveau plan, ambitieux, qui vise au contraire à déprimer les ventes de voitures, en dissuadant les habitants de l’Île-de-France de s’équiper en véhicules neufs. C’est tout bonnement le programme d’Anne Hidalgo, maire de Paris, associée aux écologistes, en vue du second tour de l’élection municipale, le 28 juin prochain, qui va rendre impossible la circulation dans la capitale.

Ce programme prévoit pas plus de 30 km/h dans les rues, ça c’est du bon sens, et on serait déjà très contents d’arriver à rouler à cette vitesse. La mesure principale, c’est la forte diminution de la surface consacrée à la circulation, qui va faire de la ville un martyre quotidien pour ceux qui sont obligés d’y utiliser un véhicule.

Une politique qui impacte toute l'Île-de-France

Réduction des voies du boulevard périphérique, qui est désormais la seule voie permettant de passer d’une banlieue à l’autre, depuis la fermeture des voies sur berge, centres piétons dans tous les arrondissements, agrandissement des trottoirs en supprimant la moitié des places de stationnement, écheveaux de pistes cyclables, tout est prêt pour le "Grand Embouteillage".

Des millions d’heures perdues, des entreprises et des commerces qui vont quitter la ville, les familles qui vont s’exiler, au moins celles qui n’ont pas la chance d’être sélectionnées sur des critères assez confus d’ailleurs pour avoir un logement social, des appartements hors de prix. Une ville-musée, que se partageront les acheteurs russes ou américains et les touristes chinois en Airbnb, voilà le futur désormais possible de Paris. Bon, c’est une politique qui plaît aux Parisiens !

C’est vrai, et je vous dirai que c’est justement le problème ! Les décisions sur la circulation dans la capitale sont trop importantes, trop impactantes pour toute la région pour être laissée dans les seules mains des Parisiens et de leur Maire, qui arbitrent systématiquement pour leur tranquillité.

Prévoir d'abord les solutions de remplacement

Et cela vaut pour toutes les grandes agglomérations. Paris n’appartient pas seulement à Paris. L’Île-de-France, c’est un tiers du PIB français. Il faudrait prendre ces décisions dans un plan d’ensemble. La réalité des transports de banlieue est dramatique, certaines lignes de RER sont dans un état de délabrement incroyable, le C, le D, elles fonctionnent moins bien qu’il y a trente ans. C’est la vie quotidienne de millions de personnes qui est en jeu.

Il faudrait alors que tout cela soit pensé au niveau de la région. Qu’on crée enfin ces parkings aux portes de Paris, pour permettre le passage d’un mode à l’autre. Il ne s’agit pas de contester la politique pour limiter l’usage de la voiture dans son principe, mais de commencer par le début : prévoir des solutions de remplacement à la voiture.

Des solutions non seulement économiques, ça c’est le cas en France, on sait faire ça, subventionner, et on le fait massivement pour les transports publics. Mais des solutions qui marchent. Au lieu de cela, Paris mise sur la congestion, en fabriquant délibérément l’embouteillage permanent pour dissuader les automobilistes. Même si l’objectif est louable, c’est la pire des méthodes.