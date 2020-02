Le "dieselgate" a coûté plus de 30 milliards d'euros à Volkswagen.

et AFP

publié le 14/02/2020

Rebondissement dans le plus grand procès allemand autour du scandale des moteurs diesels truqués. Volkswagen a proposé ce vendredi 14 février de payer 830 millions d'euros à ses clients en Allemagne alors que les négociations avec l'association regroupant les requérants ont pour l'heure échoué.

Cette procédure rassemblant plus de 400.000 personnes demandant réparation pour leurs voitures équipées de moteurs diesels truqués s'était ouverte fin septembre. Le groupe automobile est accusé d'avoir délibérément nui à ses clients en installant à leur insu un logiciel faisant paraître le véhicule moins polluant qu'il ne l'est en réalité.

Ce vendredi, Volkswagen est venu rompre le silence qui entourait la négociation, entamée en janvier, entre l'association de consommateurs VZBV et le géant de l'automobile : les deux parties sont "parvenues à un accord sur une résolution à l'amiable à hauteur de près de 830 millions d'euros au total", a expliqué un porte-parole. Or, cette solution a "échoué" en raison de "revendications exagérées" concernant les honoraires des avocats de la VZBV, a-t-il ajouté.

Quatre ans d'audience ?

Moins de deux heures plus tard côté VZBV, même constat "d'échec" des négociations mais avec une toute autre justification: "le manque de bonne volonté de la part de Volkswagen de créer un système fiable et transparent" pour la mise en place de l'accord et des paiements aux clients.

"Volkswagen a tout fait pour détruire à nouveau la confiance", a lancé Klaus Müller, président de la VZBV, qui fait office de requérant unique. "Nous allons continuer le procès de toutes nos forces." Le géant allemand, lui, persiste et signe : il propose l'accord, et donc "jusqu'à 830 millions d'euros", aux clients même "sans soutien" de l'association de consommateurs.

Sur un site internet mis en ligne vendredi, le constructeur promet "entre 1.350 et 6.257 euros" par véhicule dépendant de son "type et âge". L'offre est valable pour les clients habitant en Allemagne au moment de l'achat, enregistrés pour le procès groupé et qui possèdent encore actuellement leur voiture équipée d'un moteur EA189 achetée avant le 1er janvier 2016.

Il sera possible "dès fin mars" de "recevoir un devis individuel pour un payement", affirme le groupe. "Nous sommes convaincus qu'un accord à l'amiable est dans l'intérêt des clients", a expliqué Hiltrud Wernder, directrice juridique de Volkswagen. "La pratique commerciale des avocats des requérants ne doit pas peser sur les clients."

Sans résolution amiable, ce premier grand procès de consommateurs en Allemagne devrait durer au moins jusqu'en 2023. Le montant de 830 millions d'euros peut paraître relativement modeste comparé aux 30 milliards d'euros qu'a déjà coûté le dieselgate au constructeur allemand.