Téléphone, internet : un village entier déconnecté

publié le 18/12/2019 à 09:20



Le cas de Virginie



Virginie appelle au nom de tout son village. Tout commence le 28 octobre 2018. Ce jour-là, elle se réveille sans Internet, sans télévision et sans téléphone. Comme cela peut arriver, son boîtier est en panne. Sur le coup, elle se dit que la connexion sera vite rétablie. Sauf que le problème perdure. Et pour cause ! Elle apprend qu’en réalité un camion a accidentellement arraché les câbles téléphoniques du lieu-dit.

Résultat, plus personne n’est connecté ! Particuliers, professionnels, personnes âgées, familles nombreuses, tout le monde se retrouve isolé ! Sans attendre, elle, comme d’autres habitants, appelle l’opérateur propriétaire des lignes. Une équipe de techniciens finit par se déplacer le 12 novembre. Seulement, les travaux n’ont pas lieu car l’un des poteaux apportés se révèle trop petit et les sections de câbles ne sont pas assez longues.

Après l’envoi d’un courrier recommandé, un nouveau rendez-vous est fixé le 13 décembre. Mais, cette fois, personne ne se déplace. Virginie croit à une mauvaise blague d’autant que le SAV lui envoie un SMS pour lui expliquer que sa ligne aurait été rétablie… Depuis, elle et ses voisins appellent en vain tous les jours

