Incendie à Notre-Dame de Paris : les Parisiens sont sous le choc

et Quentin Marchal

publié le 16/04/2019 à 01:38

De nombreux Parisiens sont sous le choc face à l'incendie qui se propage dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Alors que son sauvetage n'était pas assuré en début de soirée, vers 22H50, les "deux tours de Notre-Dame (étaient) sauvées" et sa structure "sauvée et préservée dans sa globalité", a indiqué le général Jean-Claude Gallet, commandant de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris.



Sur place, la foule est quasiment silencieuse, stupéfaite et impuissante face à ce gigantesque incendie. De nombreuses personnes appellent leurs proches pour leur faire un état de la situation du monument, pris sous les flammes. Un étudiant brésilien a appelé sa grand-mère, une fervente catholique, qui était en larme à l'autre bout du fil.

D'autres fredonnent des chants religieux aux abords de Notre-Dame et se recueillent dans une atmosphère pleine d'émotion. "Je suis venu ici parce que j'avais envie de voir l’événement, de partager ce chagrin" dit une passante. "Je pense que tout le monde, même les non-croyants sont attristés. Cela représente Paris" souligne une autre. Le temps semble s'être arrêté dans la capitale française. Malgré la tombée de la nuit, des centaines de Parisiens et de touristes sont toujours sur place.