publié le 20/12/2018 à 08:57

À la veille des vacances de fin d'années, les stations de ski ont le sourire. Les réservations sont en hausse par rapport à 2017 : de 3% pour la semaine de Noël et même de 14% pour celle du Nouvel An, selon l'ANMSM (Association nationale des maires des stations de montagne) qui a publié hier son observatoire des réservations pour ces fêtes de fin d'année, que RTL a pu consulter.



"Le calendrier est plus favorable que l'année dernière avec les jours de fête en début de semaine. C'est de la neige de bonne qualité, il a fait un petit peu froid du coup on a pu produire suffisamment de neige pour assurer les retours ski aux pieds", explique Maurice Désailloud, maire des Houches (Haute Savoie) et en charge de l'Observatoire des réservations à l'ANMSM.

"On attend les touristes avec impatience. On a le sourire, c'est parfait", se réjouit Jean-François Genevray, directeur de la station des Sept-Laux en Isère. "En bas du domaine, on est à 1.350 donc effectivement il y a un peu moins de neige, mais on en a énormément à 2.400 qui est le sommet de la station", précise Jean-François Genevray.