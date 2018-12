De bonnes blagues avant Noël dans Les Grosses Têtes

publié le 20/12/2018 à 18:20

Aujourd'hui, jeudi 20 décembre 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête qui connait plein d’histoires de Noël mais à raconter uniquement quand les enfants sont couchés : Jean-Marie Bigard.

Une Grosse Tête dont les histoires sont plus documentées que celles de Bigard : Christine Ockrent.

Une Grosse Tête qui laisse ses chaussures dans sa voiture au pied du petit sapin vert : Chantal Ladesou.



Une Grosse Tête qui n’est pas le Père Noël mais est aussi une légende à lui tout seul : Pierre Benichou.



Une Grosse Tête qui préfère la tournée des idoles à la tournée du père noël : Christophe Dechavanne.



Une Grosse Tête qui a toujours le nez au couleur de Noël : Jean-Jacques Peroni.

Les Grosses Têtes du jeudi 20 décembre Crédit : Kervin Portelli

