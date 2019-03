publié le 21/12/2018 à 08:47

Un accident est vite arrivé. Une brûlure, une coupure en ouvrant les huîtres ou un problème avec une guirlande peuvent venir troubler le réveillon en famille et ternir la fête. Ces accidents domestiques sont appelés les "AcVC", c'est-à-dire les accidents de la vie courante.



"Les AcVC correspondent aux accidents survenant au domicile, sur les aires de sports ou de loisirs, à l’école, à l’exception des accidents de la circulation, du travail, des accidents causés par des éléments naturels, des suicides et des agressions", d'après Santé Publique France.

À Noël, attention donc aux imprudences. À commencer en cuisine, mieux vaut ouvrir ses huîtres en toute sécurité : pour cela équipez-vous d'un couteau à huître, qui ne se brisera pas et "protégez la main avec laquelle vous tenez le coquillage avec une protection en cuir, voire en caoutchouc. Si vous n’en avez pas, optez pour un linge très épais", précise les pompiers des Ardennes (08). En cas de doute, vous pouvez aussi demander de l'aide à votre poissonnier.

Les brûlures

Gare aussi aux brûlures, pensez bien à utiliser manique et dessous de plat pour sortir vos plats du four en toute sécurité. Attention aussi aux brûlures pour les plus jeunes surtout si vous avez décoré votre table avec des bougies.

Attention aux bouchons de champagne

Ouvrir une bouteille de champagne peut également s'avérer dangereux. Il est recommandé de maintenir la bouteille droite et de viser le plafond, afin d'éviter qu'un invité soit touché par un bouchon faisant office de projectile.

Vérifiez soigneusement l'état des guirlandes

Au salon, attention aussi à l'arbre de Noël. Il vaut mieux éviter de placer le sapin à côté d'un radiateur ou d'un poêle, en bref de toute source de chaleur, que le sapin soit naturel ou artificiel. Quant aux guirlandes qui le décorent, vérifiez leur état avant de les installer, afin d'éviter tout risque de court-circuit.



Même chose pour les guirlandes extérieures, regardez si elles sont adaptées et bien étanches avant de les accrocher.

Les jouets

Une fois les cadeaux déballés, surveillez les plus petits, plus particulièrement s'ils reçoivent des jouets avec de petites pièces ou fonctionnant avec des piles. En cas d'ingestion de piles, de piles boutons par exemple, le Centre antipoisons de Lille recommande de "ne pas faire vomir ni donner à manger" et de "consulter aux urgences les plus proches".



Le Centre préconise également de "surveiller les jouets des enfants, de s'assurer que les piles ne coulent pas, de s'assurer que les jouets contenant des piles ne sont pas faciles à ouvrir".

En cas d'accident, contactez les pompiers

Les pompiers restent disponibles, même en période de fêtes. Les pompiers volontaires, par exemple, se relaient par un système d'astreinte. En cas d'accident, composez le 18.