Moral des ménages français en baisse : comment est-il calculé ?

publié le 29/07/2020 à 13:08

"En juillet 2020, la confiance des ménages dans la situation économique baisse à nouveau : l'indicateur qui la synthétise perd 2 points." Les Français ont le cafard, selon l'Institut national des statistiques et des études économiques (Insee) ce mercredi 29 juillet, mais il s'agit d'un cafard centré sur leur portefeuille. Le moral des Français, tel que défini par l'Insee, est en effet une donnée avant tout économique.

Pour prendre la température du pays, l'Insee interroge "environ 2.000 ménages", par téléphone. À partir des réponses des sondés, un "solde d'opinion" est calculé "par différence entre les pourcentages de réponses positives et négatives." C'est l'évolution de ce solde qui est observé : en juillet, il est de 94. Il perd deux points par rapport à juin, et "reste en dessous de sa moyenne de longue période (100)."

Les Français sont interrogés sur 8 critères : niveau de vie passé et futur en France, situation financière personnelle passée et future, chômage, opportunité de faire des achats importants, capacité d’épargne actuelle et capacité d’épargne future. En juillet 2020, le solde d'opinion sur l'évolution financière passée perd 9 points, celui sur l'évolution des prix aussi. En revanche, le solde d'opinion sur l'opportunité d'épargner a augmenté de 9 points.

Le moral des Français en juillet 2020 Crédit : INSEE/Capture d'écran RTL.fr