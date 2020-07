publié le 29/07/2020 à 07:30

Alors que les jours à venir, de ce mardi 28 juillet à la fin de semaine, s'annoncent particulièrement chauds, quelques destinations peuvent offrir un instant de fraîcheur pour les personnes qui souhaitent fuir la chaleur.

À travers la France, les températures maximales pourront atteindre jusque 40 degrés au plus fort de cette vague de chaleur, le vendredi 31 juillet. De façon générale, plusieurs régions du pays verront le mercure dépasser les 30 degrés tout au long de cette semaine.

Les autorités publiques mettent en place plusieurs dispositifs pour permettre à la population de résister aux fortes chaleurs. Mais certains départements resteront plus préservés que d'autres. Comme souvent, c'est le cas de la Bretagne et de la Normandie, mais aussi de certaines parties du Sud-Ouest de la France.

Le Ria d'Étel, en Bretagne

Dans le Morbihan, Météo France annonce un maximum de 22 degrés pour ce samedi 1er août. L'occasion de découvrir le Ria d'Étel, vallée fluviale avec cirques, plages sauvages, ports et parcs ostréicoles.

L'embouchure du fleuve y est bloquée par la fameuse barre d'Étel, où neuf personnes sont mortes lors de l'essai d'un canot de sauvetage en 1958. Ce lieu tristement célèbre offre néanmoins un décor très particulier à Étel, changeant en fonction de la météo.

Laurent Le Mercier, directeur des ports de Locmiquélic et d'Étel explique que la barre se voit "dès l'instant où on a un phénomène qui se conjugue, ça peut être un ciel clair qui permet de voir le banc de sable, puis un phénomène de houle, puisque quand il y a de la houle, les vagues viennent déferler sur le banc de sable, ce qui lève la mer et permet d'identifier la barre plus aisément."

> Idée vacances en France : la rivière d'Étel dans le Morbihan

Le Marais-Vernier, en Normandie

24 degrés tout au plus dans le département normand de la Seine-Maritime. La région accueille le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande avec en son cœur le Marais-Vernier. La petite commune offre plusieurs panoramas pour explorer la zone, "une carte postale de la Normandie" selon l'architecte conseil du Parc Frédéric Closset.

Sur place, se retrouvent "des animaux qui pâturent et les cigognes, évidemment", explique Christelle Dutilleul, conservatrice de la Réserve Naturelle, pour qui ce parc de Seine-Maritime "ne donne pas vraiment l'impression d'être en Normandie" du fait de sa faune.

En tout, ce sont 4.500 hectares qui sont à découvrir dans cet espace protégé. Le cœur de la réserve, une zone naturelle, peut lui aussi être visité, mais uniquement sur rendez-vous ou accompagné par un guide.

> Idée vacances en France : le Marais-Vernier, en Normandie

La vallée des Aldudes, dans les Pyrénées

Dans les montagnes basquaises, la température ne devrait pas franchir les 25 degrés. Les petits villages de la vallée des Aldudes offre un séjour dépaysant, avec une très riche végétation, un torrent et d'anciennes mines d'or, en plus d'une gastronomie locale à découvrir.



"Le paysage est impressionnant, il y a de magnifiques balades pédestres à faire, faciles pour les familles. Notre Everest à nous, c'est Mont Adi, à 1.453 mètres je pense", explique Catherine, une belge installée depuis plus de trente ans dans cette vallée dont elle est tombée sous le charme.



C'est aussi l'occasion de goûter à un jambon spécifiquement régional : le Kintoa. "Très persillé, la couleur rouge-noir... Quand on le goûte une fois on s'en souvient", explique Pierre Oteiza, qui s'occupe d'une ferme familiale dans la région.

> Idée vacances en France : la Vallée des Aldudes