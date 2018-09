Peugeot : l'e-Legend, le coupé rétro du futur

publié le 22/09/2018 à 08:05

Une innovation signée Peugeot. Quinze jours avant le Mondial de l'Automobile à Paris, la marque vient de dévoiler son dernier modèle en date : l'e-Legend. Ce concept car, qui s'annonce être l'une des stars du salon, fait revivre la mythique 504.





Cette voiture longue de 4,65 mètres a la particularité d'être à la fois néo-rétro et futuriste. Une touche vintage qui rappelle la version coupé de la Peugeot 504, lancée en 1969. Pour cause, le logo est identique à celui de l'ancien mais il est rétro éclairé. L'intérieur se distingue avec du bois exotique et des sièges en velours de soie bleu turquoise.

Bien que ce look rétro soit assumé, l'e-Legend appartient résolument à la modernité. Lorsqu'on passe en mode autonome, le volant s'escamote en moins de 10 secondes secondes. Une performance digne d'un film de James Bond. Un écran XXL incurvé de 49 pouces se trouve sous le tableau de bord. Et ce n'est pas le seul : ce concept contient 16 écrans, dont un derrière le pare-soleil. De plus, le système de reconnaissance vocal reconnaît 17 langues, dont le français, l'anglais et le russe.

Côté performance, ce véhicule 100% électrique n'est pas en reste. Le Peugeot e-Legend dégage une puissance de 462 chevaux, lui permettant de passer à 100 km/h en moins de 4 secondes. À noter une autonomie de 600 km, avec recharge rapide en une demi-heure.