publié le 27/09/2018 à 07:15

La plupart des grands constructeurs sont dans les starting-blocks, prêts à dévoiler de nouveaux modèles, leurs dernières innovations, leur conception de la voiture d'aujourd'hui et de demain. Comme tous les deux ans, le salon de l'automobile de Paris se pose en vedette du début de l'automne, à la Porte de Versailles, dans le 15e arrondissement de la capitale.



Cette 88e édition, qui fête les 120 ans de l'Exposition Internationale de l’Automobile, du Cycle et des Sports, ouvre ses portes au public le jeudi 4 octobre à 10h et les refermera le dimanche 14 octobre à 20h - les 2 et 3 octobre étant réservés à la presse. 11 jours, c'est cinq de moins que lors des précédentes éditions.

Autre changement de taille, le nom : le Mondial de l'Auto s'anglicise et devient le Paris Motor Show. Il réunit désormais aussi le Mondial de la Moto, le Mondial de la Mobilité ainsi que le Mondial .Tech, dédié aux professionnels. Objectif : rester le plus grand salon du genre au monde en terme de fréquentation (un peu plus d'un million de visiteurs en 2016). Voici toutes les infos pratiques à connaître.

Horaires :

De 10h à 20h. Six nocturnes jusqu'à 22h les jeudi 4 et 11 octobre, vendredi 5 et 12, samedi 6, mercredi 10.

Tarifs :

Billet adulte : 18 euros

Billet soirée 2h : 9 euros

Billet daté (journée choisie à l'avance) : 14 euros

Billet groupe (15 personnes) : 14 euros

Billet jeune 11-17 ans : 9 euros

Billet enfant moins de 11 ans : gratuit

Comment s'y rendre :

Le salon se situe au 1 Place de la Porte de Versailles.



En métro : ligne 8, station Balard, ligne 12, station Porte de Versailles.



En bus : 39 et 80, arrêt Porte de Versailles



En tramway : 3a et 2, station Porte de Versailles-Parc des Expositions.



En voiture :



- Depuis les autoroutes A1, A4, A6, A10 et A15 : direction Paris, Périphérique intérieur, sortie Porte de Versailles.



- Depuis les autoroutes A3, A13, A14 : direction Paris, périphérique extérieur, sortie Porte de Versailles.



Parkings payants :



- Porte F, rue Marcel Yol, Vanves 92170

- Porte R, 2 rue d'Oradour-sur-Glane, Paris 75015



Parking moto gratuit de la Porte de Versailles (400 places) :



- Porte G rue du 4 septembre 92130 Issy-les-Moulineaux

Les grands absents :

Comme en 2016 et à Francfort en 2017 (les deux salons ont lieu en alternance), plusieurs constructeurs de renom ont choisi de ne pas exposer leurs modèles. Cette année, les grands absents sont Alfa Romeo, Fiat, Ford, Jeep,Lancia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Ope, Rolls-Royce, Ssangyong, Subaru, Wolkswagen ou encore Volvo.

Les marques présentes :

Elles sont près de 40 marques à être présentes, à commencer par les Françaises Citroën, Peugeot, Renault, Alpine et DS. L'Italie est représentée par Ferrari, Lamborghini, Maserati, l'Allemagne par Mercedes-Benz, Audi, BMW et Porsche, le Japon par Toyota, Suzuki, Lexus, Isuzu et Honda.



L'Américain Tesla est là aussi, de même que les Coréens Hyundai et Kia, les Anglais Aston Martin, Lotus, Jaguar et Land Rover, le Roumain Dacia, le Tchèque Skoda, l'Espagnol Seat et la Guangzhou Automobile Cie (GAC), premier constructeur chinois présent à Paris.

Les modèles les plus attendus

Parmi les centaines de modèles exposés, près de quarante le seront publiquement en première mondiale. Chez les Français, Citroën dévoile sa C3 JCC+, la marque premium DS une DS 3 Crossback, une DS 3 Crossback E-Tense et une DS 7 Crossbak E-Tense. Toujours chez PSA, Peugeot lance un 3008 II Hybrid4, les 508 II GT 270, II Hybrid et II SW. Chez Renault sont annoncées la Clio V, la Kangoo II et la Megane IV RS Trophy.



Autres stars potentielles de ce salon : l'Aston Martin DBS Superleggera, les Audi A6 V Allroad et Avant, Q3 II et e-tron quattro, les BMW Série 3 VII, X5 IV, les Ferrari Monza SP1 et SP2, les Hyundai i30 Fastdack et Fastback N, la Kia ProCeed, les Mercedes-Benz Classe B III, Classe GLE II et EQC, le Porsche Taycan, le Range Rover Evoque II, le Seat Tarraco, les Skoda Karoq Scout, Kodiaq RS et Superb Hybride, les Toyota Corolla Touring Sports, Yaris 20e anniversaire et Yaris GR Sport.

Les pavillons :

Les voitures sont exposées dans les pavillons 1, 4, 5.1 et 5.2.



Les pavillons 2.2 et 2.3 accueillent les nouvelles formes de mobilité dans le secteur automobile.



Le pavillon 3 abrite le salon de la moto, qui fait son grand retour avec l'automobile comme aux origines de l'événement.



Le pavillon 7.3 est dédié aux innovations technologiques.