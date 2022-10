Emmanuel Macron au Mondial de l'auto : ce qu'il faut retenir de sa visite

Plus que jamais, Emmanuel Macron mise sur l'électrique. Le président de la République a inauguré ce lundi 17 octobre, le Salon de l'automobile à Paris. La veille de sa visite, le chef de l'Etat a annoncé, dans Les Echos, une augmentation du bonus écologique qui va passer de 6 à 7.000 euros pour la moitié des ménages les plus modestes.

Le chef de l'État est donc allé à la rencontre des constructeurs, avec à la clé des annonces de bonnes nouvelles, pour la filière automobile française. Il n'y avait qu'à voir le large sourire d'Emmanuel Macron pour comprendre sa satisfaction. À ses côtés, le patron de Stellantis, Carlos Tavares. Il avait piqué notre curiosité à ce matin sur RTL et a annoncé six nouveaux véhicules électriques produits par son groupe sur le territoire.

De quoi ravir le président de la République qui, dans les allées du salon, n'a pas cessé de marteler son objectif d'ici la fin du quinquennat de voir 1 million de véhicules électriques produits chaque année en France. C'est un objectif jugé par certains trop ambitieux, notamment quand on voit le prix des véhicules électriques. Mais Emmanuel Macron a promis que la prime à la conversion allait rester en vigueur. De quoi encourager les ménages les plus modestes à investir dans des modèles plus propres.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info