VIDÉO - Mobilité urbaine : comment se dessine l'avenir de nos déplacements ?

publié le 19/10/2018 à 21:14

Trottinettes, gyroroues, ou hoverboards envahissent désormais nos villes, et leurs ventes ne cessent d’augmenter chaque année. Plus d’1 Français sur 10 les a déjà adoptés, surtout en ville. Ces nouveaux moyens de déplacement personnel permettent de compléter un trajet en transport en commun, voire d’effectuer plusieurs kilomètres avec les versions électriques.



En 2017, plus d’1,7 million de ces engins ont été vendus. Sur le podium, les trottinettes mécaniques (1.332.842), les hoverboards (292.072) et les trottinettes électriques (101.819). Avec de sacrés écarts de prix : 80€ en moyenne pour une trottinette classique, 676€ pour la version électrique.



Le salon Autonomy qui s’ouvre samedi 20 octobre à la Grande Halle de la Villette de Paris est l’occasion de découvrir les dernières innovations en matière de mobilité urbaine, comme l’over-ball, un skate horizontal à deux roues, ou encore l’overshoe, une sorte de patins à roulette électriques mais sans attache.