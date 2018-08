publié le 01/08/2018 à 17:29

Les aficionados de la trottinettes auront désormais le choix. Un deuxième service de partage de trottinettes électrique s'installe à Paris, ce mercredi 1er août. Noir et rouge, d'un design un peu plus discret que le vert fluo de son concurrent Lime, les trottinettes, nommées "Birds", seront également sans borne.



"Quelques dizaines" d'engins seront d'abord déployés dans le IIIe arrondissement de la capitale. "Ensuite, on va, de façon dynamique chaque jour, augmenter et adapter le nombre de véhicules disponibles en fonction des données d'utilisation", a expliqué à l'AFP Kenneth Schlencker, le directeur de Bird France.

Pour le directeur, l'intérêt est de ne pas immobiliser des Birds non utilisés sur la voie publique. Il régulera donc le stock en fonction de leur utilisation par les Parisiens. À terme, Bird espère se développer "dans les banlieues et d'autres villes françaises".

Les mêmes modalités que son concurrent

Tout comme son concurrent, l'emplacement des trottinettes sera visible sur une application smartphone. Un code-barre, qui sera à flasher sur le téléphone, permettra de les démarrer. Elles pourront rouler jusqu'à une vitesse de 24 km/h. Chaque soir, les trottinettes seront récupérées pour être rechargées, remises en état ou réparées avant d'être remises en service le matin.



Les trottinettes auront également un tarif identiques à celles de Lime : 15 centimes par minute, soit entre 2 et 3 euros pour un trajet moyen.



Présentée comme "le leader mondial de la mobilité électrique individuelle en libre-service", Bird a été fondée en 2017 à Los Angeles par Travis VanderZanden, un ancien des sociétés VTC Lyft et Uber. Elle arrive sur le marché de l'autopartage parisien le lendemain dela fin des Autolib'.