"Masque solidaire" : Alexandre Jardin tire son chapeau aux jeunes de Noisy-le-Sec

publié le 27/05/2020 à 15:08

Chaque jour, l'émission de Julien Courbet fait un point sur l'opération "Masque Solidaire", qui cherche à mobiliser toutes les bonnes volontés pour fabriquer et offrir des masques gratuitement à tous. Ce mercredi 27 mai, l'écrivain Alexandre Jardin, à l'origine de l’opération, a souhaité mettre en lumière l'engagement des membres d'un club de football de Seine-Saint-Denis.

"Les nouvelles sont belles aujourd'hui', se réjouit l'écrivain. "Je voudrais mettre en avant une initiative qui vient de l'ASS Noiséenne à Noisy-le-Sec. Ils ont réussi à embarquer une dizaine de jeunes dans l'opération. Ils leur ont dit : 'Si vous voulez des ballons, en échange il faut produire des masques'. Et depuis, ce quartier est en train de se mettre en route, ils vont même partager leurs machines à coudre avec d'autres jeunes de Romainville. Ce que je trouve magnifique c'est que nos quartiers prioritaires, qui sont constamment stigmatisés, sont en train de se bouger, sont en train de faire leur part dans ce mouvement, comme sur bien d'autres sujets, alors 'chapeau'", a développé l'écrivain.

"Ils sont au 12 rue Paul Verlaine, alors si vous n'êtes pas loin de Noisy-le-Sec, apportez-leur vos draps, vos machines à coudre...", conclut Alexandre Jardin. Touché par cet engagement, Julien Courbet aimerait voir ces jeunes récompensés : "Peut-être qu'un magasin de sport pourrait leur fournir du matériel ? Je lance un appel", a déclaré l'animateur de RTL

La plateforme "Masque solidaire" permet de s'inscrire pour donner du tissu ou en recevoir pour coudre des masques 100% solidaires destinés aux personnes les plus fragiles et les plus démunies.

