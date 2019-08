Les meubles Gautier, un géant de la chambre d'enfant en plein baby-boom

publié le 14/08/2019 à 08:00

Quand l’entreprise de meubles Gautier est créée en Vendée, en 1960, la population française est en pleine croissance : 6 millions de personnes en plus depuis la fin de la guerre. Le gouvernement lance de vastes chantiers de logements sociaux, avec un confort nouveau à l’époque, des salles de bain et l’espace nécessaire aux chambres d’enfant.

Dans l’entreprise Gautier, on sent tout de suite ce besoin nouveau de se doter en meubles dédiés aux tous petits. "Ce qui est apparu à mon oncle, c’est qu'il fallait regarder les besoins de l'enfant, explique David Soulard, directeur général des meubles Gautier. C’était l’époque où la considération de l’enfant était peu aboutie donc Gautier est arrivé à ce moment-là, en proposant des environnements ludiques."

Les enfants commencent alors à avoir leur propre univers grâce à leur chambre. "Le premier lit est un lit bateau, raconte David Soulard. L’idée est venue de créer un environnement bateau. On y a mis des cordages, des ancres, et pour l’enfant, c’est tout de suite une projection vers le lit bateau."

Les foyers s’équipent en masse et tous les ans, l’entreprise Gautier double son chiffre d’affaires. "Il y avait tellement de choses à aménager en France pour l’enfant que ça a été un boom, détaille le directeur général. Notre réseau au départ, c'était la Vendée, avec mon père et mon oncle. On est monté à 500 personnes. Il y a eu une trentaine de collections pour enfant."

L'entreprise perdue puis retrouvée

20 ans après sa création le succès de la marque passe notamment par l’univers de la Formule 1. Avec un lit en forme de voiture de courses, l’enfant dort dans l’habitacle, protégé par une carrosserie surmontée de 4 roues. Mais l’économie française se dégrade, deux chocs pétroliers dégradent le chiffre d’affaires et Gautier subit une grave crise. "L’entreprise qui avait accompagné toute cette croissance se retrouve en décroissance. Patrice Gautier et ma famille perdons l’entreprise", explique David Soulard. Gautier est revendu et seul un membre de la famille, Dominique Soulard, reste salarié jusqu’à être débarqué sans ménagement en 1999.

C’est alors à nouveau une histoire d’enfants qui va transformer le destin des meubles Gautier. "En un week-end, avec nos parents, tous les 4, on s’est retrouvés dans un repas et on s’est dit 'qu’est ce qu’on fait de nos vies ?', se souvient le directeur général du groupe. C’était pour nous un choix engageant. Les quatre enfants ensemble. Les meubles pour enfant, nous avions dormi dedans. Et ça nous a paru une évidence. 'Allez on y va, on reprend Gautier'."

La famille réunit en urgence 150 millions d’euros pour racheter Gautier avec le soutien de tout le réseau des entreprises vendéennes. La marque s’est rapidement redressée et la tribu Gautier exporte aujourd’hui ses chambres d’enfants dans 65 pays différents.