VIDÉO - Airbus dévoile l'avion du futur : une aile volante

publié le 11/02/2020 à 22:29

Airbus a présenté son avion du futur. Au salon aéronautique de Singapour, l'avionneur européen a fait voler la maquette de ce qu'il appelle son aile volante, un avion révolutionnaire. Visuellement, il faut imaginer une forme en triangle, sorte de gigantesque deltaplane, plus aérodynamique, plus léger que les avions tout en longueur tels qu'on les connaît aujourd’hui. Un projet futuriste qui fait rêver.

Il y a eu le magnifique Concorde et on va peut-être admirer d'ici 10 ans dans le ciel un nouvel avion de rêve. Airbus vient de présenter au Salon Aéronautique de Singapour son projet d'aile volante. Pour le moment, il ne s'agit que d'un démonstrateur de petite dimension qui a réalisé dans le plus grand secret son premier vol en France.

La campagne d'essais va se poursuivre avec pour but de proposer aux compagnies aériennes en 2030 un avion aux formes incroyables, avec une cabine futuriste et particulièrement économe en carburant. Le projet a déjà un nom : Maveric.

> Le projet "Maveric" d'Airbus, dévoilé mardi 11 septembre à Singapour Crédit Média : RTL | Durée : 00:39 | Date : 11/02/2020