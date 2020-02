publié le 16/02/2020 à 07:37

Nouveau rebondissement dans l'affaire de la révélation de vidéos intimes de l'ex-candidat à la mairie de Paris Benjamn Griveaux. L’artiste russe Piotr Pavlenski, qui revendique la diffusion de cette vidéo, a été placé en garde à vue ce samedi 15 février dans le cadre d’une enquête sur des violences commises le soir du 31 décembre. Il est soupçonné d'avoir blessé légèrement deux personnes lors du réveillon du Nouvel an.

Mais selon les informations de BFMTV et du Parisien, la compagne de Piotr Pavlenski, âgée de 29 ans, a également été interpellée, entendue par la police et placée en garde à vue dans la soirée. On apprend qu'elle serait la destinataire des vidéos de Benjamin Griveaux, dont la diffusion sur les réseaux sociaux l’a contraint à retirer sa candidature à la mairie de Paris.

En effet, selon des sources concordantes, l'interlocutrice de Benjamin Griveaux dans ces échanges privés serait la compagne actuelle de Piotr Pavlenski. On ignore pour l'instant si elle a transmis elle-même les vidéos intimes ou si elle a été victime d'un piratage informatique. Elle n'aurait pourtant pas conservé d'animosité vis-à-vis de l'ancien porte-parole du gouvernement.