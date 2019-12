publié le 27/12/2019 à 08:30

Les particuliers se réjouissent mais les banques commencent à s'inquiéter sérieusement. Les taux d'intérêts n'ont jamais été aussi bas. On tourne autour d'1%, c'est du jamais vu. Dans ces conditions, c'est le moment de renégocier votre prêt immobilier.

Les banques se posent quelques questions, car, par exemple, au mois d'octobre, 26% des nouveaux crédits étaient en fait issus d'une renégociation. L'année dernière, au même moment, c'était seulement 16% selon la Banque de France. Et pour cause, de plus en plus d'emprunteurs se tournent vers leurs banquiers, en ce moment, pour renégocier leurs prêts grâce aux taux déjà très bas.

Ces renégociations pourraient s'élever à 50 milliards d'euros de prêts immobiliers cette année. C'est beaucoup moins que les 250 milliards prêtés en 2019. Il faut savoir aussi que lors d'une renégociation, l'emprunteur doit payer des indemnités à sa banque pour cause de remboursement anticipé. Mais, malgré cela, les banquiers restent prudents.

Le Haut Conseil de stabilité financière a demandé à ce que les banques n'octroient plus de crédits aux particuliers avec une durée de plus de 25 ans, et que les remboursements ne ménagent ne dépassent pas plus d'un tiers de leurs revenus.

