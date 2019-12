Grève RATP : les prévisions de trafic du vendredi 27 décembre

publié le 26/12/2019 à 18:00

La grève se poursuit au 22e jour de la mobilisation contre la réforme des retraites. Les transports en commun en Île-de-France seront encore fortement perturbés pour la journée du vendredi 27 décembre. Cinq lignes de métro resteront complètement fermées ce vendredi 27 décembre. Il s'agit des lignes 3bis, 5, 6, 7bis et 13.

Comme les jours précédents, seules les lignes automatiques 1 et 14, ainsi que la navette Orlyval, et les OrlyBus et RoissyBus fonctionneront normalement. Les lignes 3, 4, 7, 8, 9 et 10 seront assurées partiellement aux heures de pointe, les 2 et 11 seront ouvertes pour la pointe du matin (6h30-9h30) et la 12 pour la pointe du soir (16h30-19h30).

Un RER sur deux circulera sur la ligne A et un sur 3 sur la B. Deux bus sur trois circuleront, et le trafic du tramway sera "proche de la normale".

[Mouvement Social] ⚠️ Le trafic sera encore perturbé ce vendredi 27 décembre sur les réseaux #RATP, avec une amélioration notable sur le #RER. Le détail des prévisions est disponible ci-dessous ⬇️ et sur https://t.co/7OhMS4j8Sg pic.twitter.com/JaowMlDaTA — Service client RATP (@ClientsRATP) December 26, 2019