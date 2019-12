Faux crédit : l'arnaque de 52.000 € !

publié le 10/12/2019 à 09:20



Le cas de Jocelyn



En septembre, Jocelyn souscrit avec sa conjointe un prêt pour le financement de panneaux solaires. Quelques jours après, il est contacté au téléphone par une personne disant travailler pour un organisme de financement. Il dit pouvoir racheter son crédit et lui proposer un taux bien plus avantageux, à 0,88%. Jocelyn accepte, le conseiller lui demande ensuite plusieurs documents (photocopie carte d’identité, bulletins de salaire, avis d’imposition, etc) et lui envoie un contrat à signer. Quelques semaines plus tard, Jocelyn reçoit 27000 € sur son compte.

Son « conseiller » lui demande de lui renvoyer cette somme par virement pour qu’il puisse finaliser le rachat de crédit. Il s’exécute. Mais début novembre, Jocelyn commence à avoir des doutes : un prélèvement correspondant aux mensualités qu’il payait avant le rachat de crédit apparaît sur son compte. Il semble que son crédit n’ait pas été racheté ! Mais en plus de cela, il est prélevé d’un autre montant, 369 euros, qui ne correspond à aucun contrat signé. Quand il rappelle le « conseiller », il lui dit que les 369 euros sont une erreur et qu’il allait être remboursé.

Mais cette fois, il reçoit 25000 euros ! Virement correspondant soit disant à une erreur de la secrétaire, Jocelyn est donc censé renvoyer la différence. Cette fois, il n’est pas dupe. Après quelques recherches, il découvre que deux crédits ont été contractés chez un vrai organisme de prêt à son insu, et que ce fameux « conseiller » était un arnaqueur.

