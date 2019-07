publié le 31/07/2019 à 17:31

C'est l'un des revers des "taux bas", car en effet, des taux d'intérêts d'emprunts plus faibles, signifient une rémunération plus faible pour votre épargne. Or, les prix, eux, augmentent plus vite que l'argent que vous placez sur la plupart des livrets réglementés. L'INSEE a annoncé ce mercredi 31 juillet une inflation de 1,1 % sur un an en juillet. Ainsi, en épargnant, vous perdez du pouvoir d'achat.



Aujourd'hui, le taux réglementé du Livret A, produit d'épargne préféré des Français, est fixé à 0,75 % comme celui du Livret développement durable et solidaire (LDDS), et celui des Plans d'épargne logement (PEL) à 1 %. Cela signifie que pour 1.000 euros placés sur un Livret A le 1er janvier, vous obtiendrez 7,5 euros d'intérêt au 31 décembre, qui viennent s'ajouter au 1.000 euros placés. Au 31 décembre, vous aurez donc sur votre Livret A 1.007,50 euros et l'impression de vous être enrichi.

Pourtant, une inflation de 1,1 % sur un an signifie qu'en un an, les prix ont augmenté en moyenne de 1,1 %. Imaginons donc qu'au 1er janvier, un produit coûte 1.000 euros. Au 31 décembre, il coûtera 1011 euros. Autrement dit, alors que vous auriez pu l'acheter avec l'argent placé sur votre Livret A en janvier, vous ne le pourrez plus en décembre. Vous perdez du pouvoir d'achat.

En économie, on parle du taux d'intérêt nominal et du taux d'intérêt réel. Le taux d'intérêt réel du Livret A est donc de 0,75 %. Mais avec une inflation de 1,1 %, son taux d'intérêt réel est de - 0,35 %. Pour perdez 0,35 % de pouvoir d'achat. En 2018, on estime ainsi que les Français ont perdu 3,6 milliards d'euros de pouvoir d'achat, avec 360 milliards d'euros placés sur des livrets A.