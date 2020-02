publié le 12/02/2020 à 06:56

Depuis le 1er janvier, de nombreux soins dentaires, mais aussi ophtalmologiques, sont remboursés à 100%. Lorsque cette mesure a été annoncée, il a été martelé que les assurés ne seraient pas pénalisés par ailleurs. Or, le constat que fait l'UFC Que Choisir est édifiant : les mutuelles augmentent, et pas qu'un peu, comme l'explique Mathieu Escot de l'association de défense des consommateurs.

"Sur les contrats étudiés, pour les 20% qui ont le plus augmenté, le surcoût était de plus de 150 euros par an pour les assurés. Donc on n'est vraiment pas sur des augmentations mineures. Une des explications c'est le fait qu'effectivement, depuis le 1er janvier, le 100% santé est entré en vigueur ce qui permet d'avoir des soins en optique et une partie des soins dentaires qui se font sans reste à charge, avec une augmentation des remboursements pour les complémentaires qui se retrouvent dans les cotisations", explique-t-il.

"Cela rend d'autant plus urgente la réforme qui vise à permettre aux consommateurs de changer d'assurance quand ils le souhaitent, pour pouvoir faire face à cette inflation très forte cette année", ajoute Mathieu Escot de l'UFC Que Choisir.

À écouter également dans ce journal

Politique - Nouvelle journée sensible pour Emmanuel Macron qui se rend en Haute-Savoie où il est attendu au tournant par les habitants de la vallée de l'Arve, située au pied du Mont Blanc. La montagne, l'air pur... Oubliez, c'est la vallée la plus polluée de France. Cela fait des années que des élus demandent des mesures fortes.

États-Unis - La primaire démocrate prend de plus en plus un air de duel. Deux candidats se détachent très clairement des autres. Cette nuit, dans le New Hampshire, Bernie Sanders, le favori, a remporté le scrutin avec 26% des voix. Mais son principal rival, Pete Buttigieg s'en sort très bien. Il est juste derrière à 1 point et demi environ.

Incendie - En proie aux incendies depuis plusieurs jours, la Corse a commencé à respirer mardi soir avec la fin de la vigilance orange aux vents violents, même si deux hameaux restaient confinés face aux flammes.