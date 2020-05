Coronavirus aux États-Unis : la barre des 100.000 morts franchie

Crédit : KENA BETANCUR / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Aux États-Unis, les Américains noirs sont le plus durement touchés par l'épidémie de coronavirus.

et AFP

publié le 28/05/2020 à 03:38

Les États-Unis ont franchi ce mercredi 27 mai la barre des 100.000 décès liés au coronavirus. Un chiffre qui atteste de l'ampleur de la tragédie dans la pays. Le pays enregistre désormais près de 1,7 million de cas de coronavirus, selon le comptage de l'université Johns Hopkins

Le nombre réel des décès et des contaminations est toutefois nettement plus élevé, selon les experts. Mais rapporté à ses près de 330 millions d'habitants, le bilan américain reste inférieur à celui de plusieurs pays européens. Le premier mort dû à la Covid-19 aux États-Unis avait été annoncé fin février.

À travers le monde, le seuil des 350.000 morts a été franchie mercredi, dont plus des trois quarts en Europe et aux États-Unis. L'Asie semble en bonne voie vers une sortie de crise mais l'Amérique du Sud s'enlise. Le coût social et économique de l'épidémie, qui s'ajoute au terrible bilan humain, apparaît chaque jour davantage dans le monde.

Dans ce sombre contexte, la Commission européenne a pour sa part dévoilé mercredi un plan de relance exceptionnel de 750 milliards d'euros.

