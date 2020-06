publié le 10/06/2020 à 07:26

Crise inédite oblige, c'est la troisième fois que le budget 2020 sera revu à la hausse. Un projet de loi de finance rectificatif sera présenté en conseil des ministres ce mercredi 10 juin afin de coller avec les exigences économiques post-confinement. Le soutien massif à l'emploi, les recettes fiscales en moins, près de 100 milliards… La liste s'allonge de jour en jour.

Des plans de relance et des milliards d'euros qui s'amoncellent. Pour le tourisme ? 18 milliards ! Pour l'automobile ? 8 milliards ! Pour l'aéronautique ? 15 milliards ! Et aussi 2 milliards de plus pour les start-ups. Les chiffres donnent le tournis et l'objectif est bien sûr de limiter la casse pour ces secteurs particulièrement fragilisés par la crise.

Le but, aussi, est de tenter de faire mentir les projections. La Banque de France prévoit un taux de chômage à 11% et un endettement record pour le pays. Le projet de loi contiendra aussi des mesures pour exonérer les entreprises en difficulté des cotisations sociales, des mesures pour le chômage partiel, et notamment un soutien aux plus défavorisés.

Le gouvernement veut faire adopter au plus vite ce nouveau projet de loi. Une première audition de la commission des finances de l'Assemblée nationale débutera dès ce mercredi après-midi.

À écouter également dans ce journal

Déconfinement - L'évolution de l'épidémie de coronavirus pourrait être favorable à la réouverture des restaurants en zone orange, et donc notamment à Paris. Le secrétaire d’Etat au Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, a laissé entendre que ces établissements pourraient ouvrir complètement avant le 22 juin.

Adama Traoré - Les proches d'Adama Traoré ont refusé de rencontrer la ministre de la Justice Nicole Belloubet et ont réclamé, via leur avocat, "des avancées judiciaires et non des invitations à la discussion".

États-Unis - L'Amérique a rendu un dernier hommage à George Floyd pour ses obsèques à Houston. Joe Biden a diffusé un message vidéo dans l'église. "L'heure de la justice raciale est venue", a déclaré le rival de Donald Trump pour la présidentielle américaine.