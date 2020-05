Sauvetage du tourisme : Alain Duhamel salue "un plan ambitieux" et "rapide"

publié le 15/05/2020 à 20:00

Édouard Philippe a présenté son plan pour sauver le tourisme : 18 milliards d'euros ont été mis sur la table. L'équivalent de ce qui avait été débloqué après les "gilets jaunes" pour calmer la crise sociale. Pour une branche, c'est énorme.

Il faut reconnaître que c'est absolument nécessaire. Le tourisme et les transports sont les secteurs les plus sinistrés par la crise. Certains trouvent que ce n'est pas assez mais reste que c'est un plan ambitieux, rapide et qui arrive au bon moment.

Le Premier ministre a également annoncé que les Français pourront partir en vacances en juillet et en août si la situation sanitaire reste bonne. C'est le premier signal positif depuis le début de la crise envoyé aux Français. Il y a eu des mesures de protection mais il n'y avait pas encore eu de mesures de confiance ou d'espérance.