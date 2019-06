publié le 19/06/2019 à 06:26

La SNCF vient de présenter une toute nouvelle application qui va permettre de réserver son voyage de bout en bout, même si on utilise plusieurs modes de transport : ça va de la trottinette en passant par les trains et les bus.



L'objectif effectivement c'est de ne plus avoir à faire de recherches fastidieuses sur internet mais d'avoir tout sous la main dans cet Assistant de mobilité téléchargé dans votre smartphone qui vous permettra de réserver et de payer en ligne et en temps réel, quelque soit le moyen de transport choisi.

La SNCF va jouer le rôle d'agrégateur, rassembler dans son appli le maximum d'opérateurs de transport, "y compris nos concurrent s'ils sont d'accord", précise Guillaume Pepy.

Une exception quand même : l'avion n'aura pas sa place dans cet assistant de mobilité. Sont annoncés pour bientôt : Uber , BlaBlaCar, la RATP ou encore Vélib.

