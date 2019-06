Emmanuel Macron célèbre Pompidou 50 ans après son élection

et AFP

publié le 19/06/2019 à 05:03

Emmanuel Macron va prononcer ce mercredi 19 juin un discours dédié à Georges Pompidou à l'occasion d'une réception organisée à l'Elysée pour le 50e anniversaire de l'accession à l'Élysée du deuxième président de la Ve République, annonce la présidence.

Le chef de l'État a choisi de s'exprimer à la veille de la tenue d'un colloque durant lequel ses prédécesseurs, les présidents Valéry Giscard d'Estaing jeudi, et Nicolas Sarkozy vendredi, prendront la parole pour rendre hommage à Georges Pompidou.

Le 15 juin 1969, ce dernier était élu président en battant Alain Poher avec 58,21% des suffrages, à la suite de la démission de Charles de Gaulle, dont il avait été Premier ministre. Georges Pompidou aura exercé ses fonctions jusqu'à sa mort, le 2 avril 1974. Valéry Giscard d'Estaing lui a succédé.

Macron loue les qualités d'un "réformateur inlassable"

Dans la préface d'un livre sur "la présidence de Georges Pompidou", récemment publié par les Éditions Nouveau Monde, Emmanuel Macron loue les qualités de son lointain prédécesseur qu'il qualifie de "réformateur inlassable" et dont le mandat est lié à "une époque heureuse, celle du plein emploi et de la croissance".

Le président et Valéry Giscard d'Estaing avaient assisté ensemble le 2 avril dernier à une messe à Paris en l'honneur de Georges Pompidou, mort il y a 45 ans. De nombreuses personnalités politiques étaient présentes à cette messe qui a lieu tous les ans depuis la mort de l'ancien président, en 1974.

Organisé jeudi 20 et vendredi 21 au Centre Pompidou, le colloque "Avec Georges Pompidou, penser la France" invite des anciens proches de l'ex-chef d'État et des historiens à "mettre en perspective son héritage et à relever les apports pompidoliens pour agir dans le monde contemporain", selon l'Institut Georges Pompidou, son initiateur.