publié le 19/06/2019 à 06:05

Vous êtes amis avec des personnes qui vous ressemblent ? Les dauphins aussi. Les rares individus qui utilisent l'éponge marine comme outil sont plus amis avec ceux qui font de même. C'est ce que vient de démontrer une étude publiée dans la très sérieuse revue Proceedings of the Royal Society B.

Les "spongers" ("épongeurs" en français) ont la particularité d'utiliser des éponges marines comme outil pour pécher en eaux profondes. Une caractéristique spécifique à la baie Shark en Australie. C'est, selon les scientifiques, "un comportement social, acquis avec beaucoup de temps et qui se transmet de la mère au petit." S'il est plus courant chez les femelles, c'est sur les mâles que porte l'étude.

L'étude montre que "les "épongeurs" mâles s'associent plus souvent avec d'autres "épongeurs" mâles." "Fait intéressant", précise l'étude réalisée par une équipe internationale de chercheurs des universités de Bristol, de Zürich et d’Australie-Occidentale, il n'y a "aucune différence dans le temps passé à socialiser" entre les "épongeurs" et les "non-épongeurs".

"Les dauphins mâles de la baie Shark présentent un système social fascinant de formation d’alliances "emboîtées". Ces liens solides entre les mâles peuvent durer des décennies et sont essentiels au succès de l’accouplement de chaque mâle", explique Manuela Bizzozzero de l’Université de Zürich, auteure principale de l’étude, citée par Trust my science.